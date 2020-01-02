У "Нафтогазі" порівняли новий газовий контракт з попереднім

У "Нафтогазі" наголошують, що умови нової газової угоди з РФ вигідніше для України, ніж умови попереднього контракту підписаного у 2009 році

Про це повідомив виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook.



"Почну з того, що попередній контракт на транзит взагалі не містив зобов’язань "качай або плати".

За правильного і вчасного повідомлення з боку Газпрому він взагалі міг скоротити транзит до нуля і не платити ні копійки", - підкреслює він.

Вітренко наголосив, що за старими умовами контракту українська сторона вимушена була купляти газ дорожче за ринкову ціну.

"Також нагадаю, що контракт на транзит у 2009 року укладався паралельно з зобов’язанням купувати не менше 40 млрд кубометрів газу за ціною. вище ринковою.

Ну і навіть якщо подивися на фактичні дані, то побачимо, що до того, як ми кардинально змінили ситуацію, Україна платила за газ Росії в середньому на 5 млрд дол більше ніж отримувала за транзит.

Якби ми зараз взяли на себе такі ж зобов’язання - Газпром, в мене немає підстав для сумнівів, з задоволенням би продовжив дію поточного контракту на 110 млрд кубометрів", - резюмував Вітренко.

Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

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Економічна правда