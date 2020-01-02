Віцепрем’єр: Ми не дозріли до прямих постачань газу з РФ

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Україна ще не готова для повернення до прямих постачань газу з РФ і має намір це робити тільки в рамках загальноєвропейського ринку.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що ми ще не дозріли для повернення до прямих постачань. Але питання навіть не в цьому. Моя мета як віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції полягає в тому, щоб газовий ринок України функціонував виключно на підставі норм Європейського Союзу, Третього енергетичного пакета, і щоб наша енергетика була інтегрована в європейську енергетику.

Ніде в правилах Євросоюзу не написано, що ти не повинен купувати газ у певної країни", - повідомив Кулеба

На його думку, питання в тому, щоб РФ більше ніколи не використовувала газ як інструмент шантажу або корумпованості національних еліт, як це було всі попередні роки незалежності до 2014 року.

"Тому, коли ми створимо цілісний енергетичний газовий ринок за нормами ЄС, ми не можемо заборонити компаніям купувати газ у "Газпрому" відповідно до їхніх домовленостей, але "Газпром" гратиме в Україні виключно за європейськими правилами та нормами. Він не матиме монополії, не матиме можливості нав'язувати свої умови, підкуповуючи чиновників, він буде одним із гравців", - додав віце-прем'єр.

Він зазначив, що в 2014 році Україна була найбільшим клієнтом "Газпрому", й висловив переконання, що Україна вже ніколи не буде найбільшим клієнтом "Газпрому", оскільки диверсифікація ринків і функціонування газового ринку в нормах Євросоюзу не дозволить цьому статися.

"Хтось купуватиме безпосередньо в "Газпрому", значить, так буде. Можливо, теоретично, "Нафтогаз" купуватиме безпосередньо в "Газпрому" на певному етапі, але виключно в рамках ринкових механізмів, без корупції, шантажу та без "газової голки". Я переконаний, що все це ми залишимо позаду", - наголосив Кулеба.

Нагадуємо:

Нещодавно голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що НАК поки не веде переговорів з російським Газпромом щодо прямих поставок газу в Україну з Росії, але в майбутньому це може статися.

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

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