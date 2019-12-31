Нафтогаз не веде переговори про прямі поставки газу з РФ – Коболєв

Нафтогаз поки не веде переговорів з російським Газпромом щодо прямих поставок газу в Україну з Росії, але в майбутньому це може статися.

Про це на брифінгу заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

"Що стосується імпорту газу, поки що мені важко передбачувати, з цього приводу йде достатньо інтенсивна та емоційна дискусія всередині українського уряду та більш широкого політикуму. Після її закінчення, я думаю, ми до цієї розмови зможемо повернутися. Поки що Нафтогаз такі перемовини не веде", - підкреслив він.

Голова правління Нафтогазу назвав малоймовірним те, що РФ братиме участь у модернізації української ГТС.

"Фінансових доходів нового Оператора ГТС, а також його здатності залучати кредитні кошти, буде цілком достатньо для її модернізації у тій частині, в якій ця модернізація буде потрібна. Тому я, чесно кажучи, такого варіанту (залучення РФ - ред.) не очікую", - сказав він.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Економічна правда