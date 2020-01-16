Нацбанк готує амбітніші прогнози по обліковій ставці
Національний банк найімовірніше опустить прогнозну криву облікової ставки в кінці січня 2020 року.
Про це повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час прес-брифінгу після презентації Стратегії фінансового сектора до 2025 року, передає Інтерфакс-Україна.
"30 січня ми отримаємо не тільки рішення центрального банку щодо облікової ставки, але і прогнозну криву. Можу сказати, що дійсно є великий шанс, що ця крива буде більш амбітною, ніж була", - сказав він.
Разом з рішенням про облікову ставку НБУ оприлюднить макропрогноз і прогноз про криву прибутковості - згідно з графіком публікації таких даних раз в квартал.
Нагадуємо:
Раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що темпи зниження облікової ставки у 2020 році будуть більш швидкими, ніж очікувалося раніше.
До цього голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.
У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.
17 грудня перший заступник голови Нацбанку розкритикувала державні банки через те, що вони надто повільно знижують свої відсоткові ставки за кредитами.
Пізніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов також розкритикував Національний банк за занадто консервативний рівень облікової ставки та високий курс гривні.
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