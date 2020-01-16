Нацбанк готує амбітніші прогнози по обліковій ставці

Національний банк найімовірніше опустить прогнозну криву облікової ставки в кінці січня 2020 року.

Про це повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час прес-брифінгу після презентації Стратегії фінансового сектора до 2025 року, передає Інтерфакс-Україна.

"30 січня ми отримаємо не тільки рішення центрального банку щодо облікової ставки, але і прогнозну криву. Можу сказати, що дійсно є великий шанс, що ця крива буде більш амбітною, ніж була", - сказав він.

Разом з рішенням про облікову ставку НБУ оприлюднить макропрогноз і прогноз про криву прибутковості - згідно з графіком публікації таких даних раз в квартал.

Нагадуємо:

Раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що темпи зниження облікової ставки у 2020 році будуть більш швидкими, ніж очікувалося раніше.

До цього голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.