Облікова ставка буде знижуватися більш швидкими темпами – Рожкова

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що темпи зниження облікової ставки у 2020 році будуть більш швидкими, ніж очікувалося раніше.

Про це вона сказала в інтерв'ю FinClub.

"У нас в січні заплановано наступний монетарний комітет, будемо дивитися макропрогнози, в тому числі прогноз по ставці. Але ми вже розуміємо, що, найвірогідніше, темп її зниження буде більш швидким, ніж ми припускали раніше", - підкреслила вона.

"В умовах швидкого послаблення інфляційного тиску логічно прогнозувати більш активне пом'якшення монетарної політики. Нехай економічні агенти вже чекають цього, нехай банки вже реагують депозитами, знижують ставки за кредитами.

Купівельна спроможність національної валюти зростає. У нас плаваючий курс, він може відхилятися в різні боки на невеликі величини", - додала Рожкова.

Нагадаємо:

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.