Новини 15 січня: приватизація, "Мотор Січ", дороги

Про приватизацію. Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати.

Про "Мотор Січ". Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року.

Про дороги. Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році - загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.

Про ринок землі. Верховна Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт щодо продажу сільськогосподарських земель в лютому 2020 року.

Про обшуки в Податковій. Служба безпеки України викрила посадовців Державної податкової служби, які сприяли виведенню у "тінь" понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

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