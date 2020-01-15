Ринок праці у 2020: моніторинг працівників, затребувані гуманітарії і пенсіонери, штатний психолог та Siri

Десять ключових прогнозів щодо ринку праці на поточний рік від американського дослідника та автора книг з розвитку кар'єри Дена Шобеля.

Початок року — найкращий час будувати плани та ставити цілі.

Особливо важливими стають рішення для бізнесу, оскільки вони визначатимуть напрямок руху для компанії та її працівників.

У цій справі допоможуть прогнози на 2020 рік щодо тенденцій на ринку праці директора з досліджень Future Workplace в New York Times, автора книг з розвитку кар'єри Дена Шобеля.

Автор раніше працював з відомими брендами — American Express, GE, Microsoft, Virgin, IBM, Coca Cola, Oracle.

Сьогодні він спілкується з керівниками та працівниками компаній, аналізує ринок на базі серії національних та глобальних онлайн-опитувань, вторинних досліджень з понад 450 джерел, включаючи коледжі, консалтингові фірми, некомерційні організації, уряд, торгові асоціації.

За підсумками він дає десять ключових прогнозів щодо ринку праці на кожний рік. Нижче ми наводимо його передбачення на 2020 рік.

Роботи дослідника стосуються в першу чергу американських організацій. Однак значна частина американських компаній мають представництва у різних країнах, взаємодіють з ринками в усьому світі, а також прямо або опосередковано впливають на міжнародні тренди.

Моніторинг співробітників стане популярнішим

джерело: forbes.com

Компанії збирають інформацію про те, як їх працівники проводять час на роботі.

Мета — створення більш продуктивного робочого середовища та економія ресурсів. Раніше працівники ставилися до цього упереджено. Тепер, за даними дослідницької і консалтингової компанії Gartner, працівники починають краще ставитися до використання їх особистих даних, якщо це поліпшує умови праці.

У 2015 році лише 30% компаній проводили моніторинг співробітників. У 2020 році уже 80% компаній будуть користуватися цим методом. Однак питання безпеки даних та захисту особистої інформації залишається актуальним.

Серед працівників зростає рух активізму

джерело: University of Virginia

Мова йде про ситуації, коли співробітники протестують проти своїх компаній, якщо ті порушують суспільні цінності.

38% працівників стверджують, що будуть критикувати дії роботодавців, якщо ті негативно впливатимуть на суспільство. Дослідження також показало, що активістами стають переважно молоді люди.

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Існує немало прикладів активізації працівників. Наприклад, недавно топменеджери компаній Twitter, Pinterest, Levi Strauss, Royal Caribbean опублікували в New York Times лист. У ньому вони наполягають ухвалити законопроєкт, який вимагає додаткової перевірки всіх закупівель зброї.

Голосові повідомлення впливатимуть на робочу комунікацію

джерело: mashable.com

Люди вже використовують голосові технології — "Сірі" або "Алекса" — для отримання новин або оформлення замовлення в інтернеті. Це віртуальні асистенти, з якими люди спілкуються голосом, навіть не задумуючись про це.

За даними корпорації Oracle, яка розробляє програмне забезпечення, половина опитаних нею людей використовує голосовий штучний інтелект у будинку, 31% — в машині, 25% — за робочим столом, 18% — на зустрічах.

Компанії тестують голос в офісах, щоб автоматизувати й спростити рутинні завдання.

Компанії найматимуть пенсіонерів

Енн Гетевей та Роберт Де Ніро у фільмі "Стажер" ("Інтерн"). Персонаж Де Ніро працював в компанії у програмі стажування для людей похилого віку джерело: Allstar/Warner Bros

Попри низький рівень безробіття в США, є ще 7 млн незайнятих робочих місць. Через брак досвіду та кваліфікації працівників роботодавці розширюють пошук.

Дослідження Wiley Education Services спробувало визначити різницю у рівні кваліфікації працівників. Виявилося, що різниця збільшується, тож компанії наймають на роботу все більше працівників літнього віку. Компанії повертають з пенсії людей, які мають затребувані в минулому необхідні навички.

У результаті змінюється ставлення до працевлаштування старших працівників. Так, National Grid підтримує зв'язок з пенсіонерами, щоб використовувати їх таланти. Деякі беруть таких людей в штат, інші мають короткострокові проєкти.

Зміниться роль менеджера

джерело: workintelligent.ly

Дослідження Oracle виявило, що 64% працівників довіряють роботу більше, ніж своєму керівнику. Половина звертається за порадою до робота, а не до менеджера.

Керівники витрачають 54% часу на адміністративні завдання, 10% — на стратегію і лише 7% — на розвиток талантів та взаємодію з працівниками.

Завдяки штучному інтелекту адміністративні завдання можуть бути повністю автоматизовані, що дозволить менеджерам працювати над важливішими ініціативами. Нова роль керівника полягає в тому, щоби бути більш людяним, займатися навчанням працівників та покращенням культури праці.

Гуманітарії знову стануть затребуваними

джерело: www.canadianbusiness.com

ШІ автоматизує технічні навички та сприятиме зростанню попиту на гуманітарні навички — творчість і спілкування. Протягом останніх років був попит на STEM-спеціалістів (наука, технології, інженерія, математика). Тепер ці спеціальності втрачають актуальність, а гуманітарні фахівці стають більш цінними.

У 2009 році вважалося, що люди з технічною освітою матимуть стабільну роботу і високі зарплати, а спеціалістам з гуманітарною освітою загрожуватиме безробіття.

Правда в тому, що гуманітарії хоч і мають менший стартовий дохід, їх зарплати зростають набагато швидше, ніж зарплати технарів.

Компанія "МакКінсі" проаналізувала, які робочі місця схильні до автоматизації. Виявилося, що гуманітарні професії автоматизовані не будуть. Тож завдяки розвитку технологій зросте попит на людей з гуманітарною освітою.

Компанії будуть турбуватися про психологічний стан працівників

Венді Роудс (Меггі Сіфф) в серіалі "Мільярди" в ролі психолога грає одну з ключових ролей в компанії Боббі Аксельрода (Демієн Льюїс) - на задньому плані "Billions"/Showtime

Питання психічного здоров'я набуває все більшої ваги серед компаній. Половина міленіалів (люди, народжені у 1981-2000 роках) та 75% покоління Z (народжені після 2000 року) залишили роботу через психологічні проблеми. Однак багато компаній не сприймали це питання серйозно.

Майже половина працівників кажуть, що їх робоче місце негативно впливає на загальний психічний стан. Як наслідок деякі компанії наймають терапевтів і створюють медичні центри для підтримки своїх працівників.

У Google є менеджер, який керує терапевтами в офісі, щоб співробітникам не доводилося їздити на прийом. Найбільше послуг з охорони психічного здоров'я потребує фінансова галузь, де дві третини працівників мають труднощі.

Підвищиться внутрішня мобільність у компаніях

У 2020 році ринок робочих місць залишиться висококонкурентним, тож компанії створюватимуть внутрішні плани мобільності для збереження талановитих працівників. Коли людина захоче змінити сферу діяльності, їй не доведеться шукати іншу роботу, вона зможе спробувати зробити це в рамках своєї компанії.

Наразі більшості підприємств притаманна складна процедура зміни роботи в компанії, нема культури кар'єрної мобільності. Дослідження американського інституту Gallup показало, що 91% тих, хто недавно залишив свою роботу, мусили це зробити, оскільки їм не вистачало внутрішніх можливостей.

Компанія UBS почала використовувати технологію картографування можливостей внутрішньої мобільності. Її платформа дозволяє працівникам вписувати себе напроти ролей, які вони бажають спробувати. Рекрутери можуть використовувати цей інструмент для пошуку працівників серед своїх колег.

Корпоративні цінності компанії стають важливішими

джерело: stptrans.com

Дослідження тисячі працівників покоління Z у всьому світі показало, що крім зарплати вони хочуть працювати в компанії, яка виконує суспільно корисну роботу. Прагнення до сенсів важить більше, ніж винагорода і гнучкість графіку.

Дослідження консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers показало, що 79% керівників вважають ціль ключовою умовою для успіху бізнесу. У той же час інститут Gallup виявив, що мету компанії хоче знати 41% працівників.

Громадяни вимагають, щоб компанії були на боці добра, а не просто машинами, що заробляють гроші для заможних. Частина нової мети — інвестувати в працівників.

Американський бізнесмен Марк Беніофф вважає, що потрібна нова форма капіталізму, яка працює для всіх і підтримує світ.

Споживання та виробництво стають більш свідомими

Ініціативи щодо сталого розвитку довкілля зростають. Мова про те, як бізнес впливатиме на здатність довкілля витримувати вплив людини. Внаслідок тиску на бізнес було розроблено більше програм сталого розвитку.

За результатами дослідження технологічної компанії Hewlett-Packard, 61% людей вважають, що турбота про довкілля є обов'язковою, 58% — що екологічна свідомість є ключовою для залучення майбутніх працівників, а 46% працюватимуть лише для компаній, які вже турбуються про екологію.

Наприклад, Starbucks підвищує екологічну свідомість своїх працівників, а працівники передають цю інформацію покупцям у магазинах. Вони пропонують столові прибори лише на замовлення, дають знижки для клієнтів, які приносять свої кухлі чи горнятка для багаторазового використання.