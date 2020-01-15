У "Слузі народу" заявили, що можливо за ринок землі будуть голосувати в лютому

Верховна Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт щодо продажу сільськогосподарських земель в лютому 2020 року.

Про це повідомила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук, повідомляє Радіо НВ

"Я можу сказати, коли це [процес запуску ринку землі, — ред.] може розпочатися — у лютому. Я поки не бачу сигналів, що ми розглядатимемо земельну реформу цього тижня чи на якихось позачергових засіданнях", — розповіла нардеп.

Крім цього, Кравчук поскаржилася на "поправочний спам" щодо "земельного" законопроєкту через понад 4 тисяч запропонованих до нього поправок. За її словами, це робиться з метою "затягування часу".

Нагадуємо:



Глава фракції СН Давид Арахамія, 14 січня заявив, що Верховна Рада на цьому пленарному тижні не буде розглядати друге читання законопроєкта №2178-10 від "Слуги народу" щодо зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Зеленський також запропонував комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.



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