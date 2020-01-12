Новини вихідних: боротьба з нелегальними АЗС, ціни на електроенергію, інфляція

Про що всі говорили на вихідних?

Про зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 11 січня на рівні 23,97 гривні за долар.

Про ринок скрапленого газу. Споживання скрапленого вуглеводневого газу (ЗВГ) в Україні в 2019 році збільшилося на 11,1%, в порівнянні з 2018 роком, до 2,03 млн т.

Про боротьбу з нелегальними АЗС. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники – притягнуті до відповідальності.

Про ціни на електроенергію. У січні зростання тарифів на електроенергію для непобутових споживачів може становити 20%-25% у порівнянні із груднем.

Про інфляцію. Goldman Sachs прогнозує підвищення рівня інфляції в Україні з 4,1% в 2019 році до 5% в 2020-му.

Про експорт сільгосппродукції. Минулого року найбільшими експортерами сільгосппродукції до країн Євросоюзу були США, Бразилія та Україна.

Про "Північний потік-2". Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" має бути доведено до кінця. У РФ розраховують, що газопровід буде завершено до кінця 2020 або у першому кварталі 2021 року.