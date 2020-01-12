Україна увійшла в топ-3 експортерів сільгосппродукції в Євросоюз

Минулого року найбільшими експортерами сільгосппродукції до країн Євросоюзу були США, Бразилія та Україна.

Про це свідчать дані щомісячного моніторингового звіту Єврокомісії про стан торгівлі агропродукцією, передає Liga.biz.

Згідно зі звітом, з листопада 2018 року по жовтень 2019 року експорт сільгосппродукції зі США становив 12,3 млрд євро, з Бразилії - 11,7 млрд євро, з України - 7,3 млрд євро.

Відзначається, що за рік найбільш стрімким було зростання експорту з України - 41%, або 2,1 млрд євро в грошовому вираженні.

За даними Міністерства аграрної політики України, за січень-вересень 2019 року агроекспорт становив 15,78 млрд доларів, що на 21,5% або 2,8 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

За підсумками III кварталу Україна експортувала рекордні 39,80 млн т зернових, що на 44% більше торішнього показника за аналогічний період.