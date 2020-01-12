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Україна увійшла в топ-3 експортерів сільгосппродукції в Євросоюз

Неділя, 12 січня 2020, 10:00
 

Минулого року найбільшими експортерами сільгосппродукції до країн Євросоюзу були США, Бразилія та Україна.

Про це свідчать дані щомісячного моніторингового звіту Єврокомісії про стан торгівлі агропродукцією, передає Liga.biz.

Згідно зі звітом, з листопада 2018 року по жовтень 2019 року експорт сільгосппродукції зі США становив 12,3 млрд євро, з Бразилії - 11,7 млрд євро, з України - 7,3 млрд євро.

Відзначається, що за рік найбільш стрімким було зростання експорту з України - 41%, або 2,1 млрд євро в грошовому вираженні.

За даними Міністерства аграрної політики України, за січень-вересень 2019 року агроекспорт становив 15,78 млрд доларів, що на 21,5% або 2,8 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

За підсумками III кварталу Україна експортувала рекордні 39,80 млн т зернових, що на 44% більше торішнього показника за аналогічний період.

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