У січні вартість електроенергії для бізнесу може зрости на 20-25%

У січні зростання тарифів на електроенергію для непобутових споживачів може становити 20%-25% у порівнянні із груднем.

Про це ЕП повідомив співрозмовник на енергетичному ринку.

На неділю 12 січня середньозважена ціна акцептованої на ринку "на добу наперед" електричної енергії в ОЕС України становить 1240.02 грн за МВт-год (без ПДВ).

У Бурштинському енергоострові на неділю ціна становить 1733.97 грн МВт-год.

На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії в ОЕС України на 10 січня становила 1685.37 грн за МВт-год. У торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" - 1195.85 грн за МВт-год.

Серед причин можливого зростання у січні співрозмовники ЕП в уряді називають декілька факторів.

По-перше, на вартість струму вплине збільшення з 1 січня тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії магістральними мережами до 155,4 грн за МВт-год (попередній тариф - 116,54 грн за МВт-год).

По-друге, з 1 січня в середньому на 30 копійок зріс тариф на розподіл електроенергії для обленерго (оператора системи розподілу). За словами співрозмовника, в обох випадках підвищення тарифів пов’язано із необхідністю виплат за "зеленими" тарифами.



Крім тарифів на ціну вплинуло зростання цін на ринку на добу наперед – з початку року таке зростання становило 11,15% або 16 копійок.

Нагадаємо:

49 народних депутатів підготували подання до Конституційного Суду, щодо визнання неконституційними законодавчих положень в яких йдеться про "зелені тарифи".

Економічна правда