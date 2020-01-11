Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 11 січня на рівні 23,97 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,58 (на 10 січня – 26,79 гривні).

Нагадуємо:

10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 - 23,95 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 28 копійок, встановивши його на 10 січня на рівні 24,11 гривні за долар.

Економічна правда