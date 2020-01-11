Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Субота, 11 січня 2020, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 11 січня на рівні 23,97 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,58 (на 10 січня – 26,79 гривні).
Нагадуємо:
10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 - 23,95 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 28 копійок, встановивши його на 10 січня на рівні 24,11 гривні за долар.
Економічна правда
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