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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Субота, 11 січня 2020, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 11 січня на рівні 23,97 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,58 (на 10 січня – 26,79 гривні).

Нагадуємо:

10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 - 23,95 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 28 копійок, встановивши його на 10 січня на рівні 24,11 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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