Goldman Sachs прогнозує підвищення інфляції в Україні до 5%

Goldman Sachs прогнозує підвищення рівня інфляції в Україні з 4,1% в 2019 році до 5% в 2020-му.

Про це свідчать матеріали інвестиційного банку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Базовий темп інфляції залишатиметься помірним. Ми очікуємо, що інфляція в річному обчисленні залишиться в межах цільового діапазону на 5% ± 1 п.п. до кінця року", - йдеться в матеріалах Goldman Sachs.

Прогноз заснований на припущенні про стабільне зниження курсу гривні.

При цьому аналітики Goldman Sachs прогнозують подальше зниження облікової ставки Нацбанку на засіданні комітету з монетарної політики 30 січня з нинішніх 13,5% річних до 12,5% або нижче.

Базовий сценарій передбачає зниження облікової ставки на 4 п.п. - до 9,5% річних на кінець 2020 року.

Як повідомлялося, НБУ з 13 грудня 2019 року знизив облікову ставку до 13,5% річних з 15,5% річних.

За даними Державної служби статистики, зростання споживчих цін в Україні в 2019 році сповільнилося до 4,1% в порівнянні з 9,8% в 2018 році.

НБУ визначив цільовий рівень інфляції 5% ± 1 п.п.

Нагадаємо:

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.