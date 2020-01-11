Український ринок скрапленого газу перевищив 2 мільйони тонн

Споживання скрапленого вуглеводневого газу (ЗВГ) в Україні в 2019 році збільшилося на 11,1%, в порівнянні з 2018 роком, до 2,03 млн т.

Про це свідчать результати дослідження "Консалтингової групи А-95", передає Enkorr.

Зазначений обсяг включає в себе в тому числі 110 тис. т бутану, які надійшли в якості сировини на нафтохімічний завод "Карпатнафтохім".

За словами аналітика "Консалтингової групи А-95" Артема Куюна, підсумкове зростання перевищило очікування, сформовані раніше.

"За підсумком 9 місяців ми виходили на 7-9% збільшення ринку, проте до кінця року темпи зростання збільшилися", - зазначив Куюн.

Експерт вважає, що впевнене зростання стало наслідком рекордно низького співвідношення роздрібних цін на газ до бензину А-95, яке в середньому по 2019 року становило 42,2% проти 46,1% в 2018 році.

За оцінками "А-95", зростання споживання автогазу пов'язане як з триваючим переобладнанням транспорту під використання пропан-бутану, так і зі збільшенням попиту з боку існуючих споживачів.

За даними "А-95", в 2019 році обсяг ринку автогазу в тоннах вперше перевищив обсяг ринку бензину, який в 2019 році становив 1,95 млн т.

Внутрішнє виробництво ЗВГ підвищилося на 6,1% (на 25 тис. т), до 438 тис. т, але його частка в балансі ринку скоротилася з 22,5 до 21,5%. Найбільшим виробником залишається АТ "Укргазвидобування" з об'ємом 176 тис. т.

Імпорт ЗВГ в 2019 році з урахуванням обсягів "Карпатнафтохіму" збільшився на 12,5% (на 178 тис. т), до 1,6 млн т.

Прямі поставки з РФ в 2019 році зросли на 36%, до 694 тис. т, а частка російського газу в балансі ринку підвищилася з 28 до 34%. Таким чином, Росія повернула місце найбільшого джерела постачання ЗВГ на український ринок, випередивши Білорусь.

Обсяг прямих поставок з Казахстану зріс на 18%, до 297 тис. т, а їх частка в балансі становила 14,6%.

Морський імпорт ЗВГ в 2019 році збільшився до максимальних за весь період спостережень 58 тис. т, що відповідає 3% балансу ринку. У порівнянні з 2018 роком, обсяг морського імпорту зріс в 3,2 рази.