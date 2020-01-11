Гончарук відзвітував про результати боротьби з нелегальними АЗС

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники – притягнуті до відповідальності.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками зустрічі з нафтотрейдерами, передає прес-служба уряду.

Він зазначив, що нафтотрейдери під час минулої зустрічі відзначили проблему нелегальних АЗС, доля яких на ринку становила майже 25%.

Як наголошується, після цього було розпочато широку кампанію з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним.

"Всього здійснили 2,2 тисяч перевірок силами ДФС, Нацполіції та СБУ. Перевірили інформацію щодо 1,399 тисяч нелегальних АЗС: 377 – зупинили діяльність; 316 – демонтовані раніше або відсутні за адресами; 243 – демонтовані за звітний період; 463 – оформили ліцензію", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було вилучено з обігу 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн гривень, а також обладнання на суму 94,2 млн гривень. Відкрито 292 адміністративних провадження та 152 – кримінальних.

"Спільно з нафтотрейдерами ми продовжимо боротьбу з нелегальними АЗС. Про це ми домовилися на черговій зустрічі в п’ятницю. Нафтотрейдери підтвердили припинення діяльності нелегальних АЗС", – повідомив Гончарук.

"Українці купуватимуть пальне європейської якості виключно в ліцензованих нафтотрейдерів. Це один із пріоритетів нашого Уряду", - додав він.

Нагадаємо:



26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива. 28 грудня СБУ відзвітувала, що припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України. 3 січня у ДФС повідомили, що податкова міліція ліквідувала 264 нелегальні АЗС.

Економічна правда