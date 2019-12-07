Медведєв наполягає на "нульовому варіанті" в газовій суперечці

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявляє, що врегулювання розбіжностей щодо поставок і транзиту газу через Україну можливе тільки за "нульовим варіантом".

Джерело: Медведєв в інтерв'ю програмі "Вести в субботу", повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Як казав відомий монтер у Ільфа і Петра, угода є продукт при повному непротивленні сторін. Неможливо щось нав'язати. Неможливо сказати, що у вас (у Росії - ІФ) з наступного року транзитний тариф зріс у п'ять разів. (...) Ну не буде тоді нічого. Неможливо домовитися щодо газу і в той же час сказати: знаєте що, ви нам ще заплатіть гроші за всілякими судовими рішеннями".

"Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно прийти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вислів чи ні, але це повинно бути взаємовигідне рішення для обох сторін".

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Передісторія:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".



Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому.

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.