"Нафтогаз" готовий відмовитися від нового спору з "Газпромом" за продовження транзиту

Україна та Росія провели газові переговори у Відні на рівні керівників НАК "Нафтогаз України", "Газпрому" і нового "Оператора ГТС України".

Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

"Завершили черговий раунд переговорів з "Газпромом" в контексті тристоронніх переговорів по транзиту газу. Нагадаю, Європейська комісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу, оскільки "Газпром" включає це в "пакет" для переговорів по транзиту. Саме це ми і зробили", – повідомив Вітренко.

Виконавчий директора "Нафтогазу" нагадав, що компанія готова розглядати можливість отримання газу від "Газпрому" в рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу, яка становить близько 3 млрд доларів.

"Ми також готові відкликати свої позовні вимоги в новому арбітражі, але тільки якщо буде укладено довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо "Нафтогазу" буде компенсовано невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за поточними контрактами", – додав Вітренко.

Топ-менеджер підкреслив, що така позиція є конструктивною.

"І тут, як ви самі бачите, у нас теж конструктивна позиція – покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися. Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори і розповідати європейцям, як ми сумлінно обговорювали ці питання", – зазначив Вітренко.

При цьому виконавчий директор "Нафтогазу" відмовився коментувати зустрічні пропозиції "Газпрому".

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Нагадаємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

