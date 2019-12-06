"Нафтогаз" готовий відмовитися від нового спору з "Газпромом" за продовження транзиту
Україна та Росія провели газові переговори у Відні на рівні керівників НАК "Нафтогаз України", "Газпрому" і нового "Оператора ГТС України".
Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.
"Завершили черговий раунд переговорів з "Газпромом" в контексті тристоронніх переговорів по транзиту газу. Нагадаю, Європейська комісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу, оскільки "Газпром" включає це в "пакет" для переговорів по транзиту. Саме це ми і зробили", – повідомив Вітренко.
Виконавчий директора "Нафтогазу" нагадав, що компанія готова розглядати можливість отримання газу від "Газпрому" в рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу, яка становить близько 3 млрд доларів.
"Ми також готові відкликати свої позовні вимоги в новому арбітражі, але тільки якщо буде укладено довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо "Нафтогазу" буде компенсовано невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за поточними контрактами", – додав Вітренко.
Топ-менеджер підкреслив, що така позиція є конструктивною.
"І тут, як ви самі бачите, у нас теж конструктивна позиція – покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися. Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори і розповідати європейцям, як ми сумлінно обговорювали ці питання", – зазначив Вітренко.
При цьому виконавчий директор "Нафтогазу" відмовився коментувати зустрічні пропозиції "Газпрому".
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Нагадаємо:
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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