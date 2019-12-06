Гончарук: чутки про окремі двосторонні переговори щодо газу — це маніпуляції
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав чутки про двосторонні переговори маніпуляціями, які покликані дискредитувати команду Зеленського.
Про це він повідомив в інтерв'ю РБК.
"Чуток я чув дуже багато різних. Одна з найпоширеніших, що є якісь окремі двосторонні переговори щодо поставок російського газу Україні безпосередньо зі знижками.
Це маніпуляції, які покликані дискредитувати і виставити команду Зеленського як зрадників, які ведуть прямі переговори з ворогом.
... У нас є тільки один формат, в рамках якого можливі відносини щодо газу з Росією. Це формат тристоронніх переговорів за участю Європейського союзу.
Я вважаю, що будь-які інші варіанти зараз містять набагато більше ризиків, ніж вигідних можливостей ", - підкреслив прем'єр.
Гончарук заявив, що в рамках тристоронніх переговорів можливі різні варіанти умов з РФ, але принципові позиції не повинні змінюватися.
"Єдиним стійким форматом може бути довгостроковий контракт, який забезпечує Європі диверсифікацію поставок, а це означає достатні обсяги, і який забезпечує роботу за цим контрактом в рамках європейських правил.
Для нас це три принципові речі, за межами яких я собі не уявляю переговорів.Ми можемо говорити в рамках цих переговорів про відстрочку, розстрочку, інші умови.
Там сто-п'ятсот різних ідей може бути. Але база, яку ми маємо, яку я тільки що озвучив - вона в жодному разі не повинна змінюватися", - резюмував Гончарук.
Нагадуємо:
Голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив - якщо РФ добудує газопровід Північний потік-2, то транзит через Україну повністю припиниться, а потужності нового газопроводу всупереч директивам ЄС будуть використовуватися повністю.
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня, проте перемовини не відбулися.
Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
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