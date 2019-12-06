Гончарук: чутки про окремі двосторонні переговори щодо газу — це маніпуляції

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав чутки про двосторонні переговори маніпуляціями, які покликані дискредитувати команду Зеленського.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК.

"Чуток я чув дуже багато різних. Одна з найпоширеніших, що є якісь окремі двосторонні переговори щодо поставок російського газу Україні безпосередньо зі знижками.

Це маніпуляції, які покликані дискредитувати і виставити команду Зеленського як зрадників, які ведуть прямі переговори з ворогом.

... У нас є тільки один формат, в рамках якого можливі відносини щодо газу з Росією. Це формат тристоронніх переговорів за участю Європейського союзу.

Я вважаю, що будь-які інші варіанти зараз містять набагато більше ризиків, ніж вигідних можливостей ", - підкреслив прем'єр.

Гончарук заявив, що в рамках тристоронніх переговорів можливі різні варіанти умов з РФ, але принципові позиції не повинні змінюватися.

"Єдиним стійким форматом може бути довгостроковий контракт, який забезпечує Європі диверсифікацію поставок, а це означає достатні обсяги, і який забезпечує роботу за цим контрактом в рамках європейських правил.

Для нас це три принципові речі, за межами яких я собі не уявляю переговорів.Ми можемо говорити в рамках цих переговорів про відстрочку, розстрочку, інші умови.

Там сто-п'ятсот різних ідей може бути. Але база, яку ми маємо, яку я тільки що озвучив - вона в жодному разі не повинна змінюватися", - резюмував Гончарук.

Нагадуємо:

Голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив - якщо РФ добудує газопровід Північний потік-2, то транзит через Україну повністю припиниться, а потужності нового газопроводу всупереч директивам ЄС будуть використовуватися повністю.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня, проте перемовини не відбулися.

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.