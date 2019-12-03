Новини 3 грудня: затримання Онищенка, державні кредити та Жеваго

Про затримання Онищенка. Німецькі правоохоронці у п’ятницю, 29 листопада, затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про Жеваго. Слідчий суддя задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату, бізнесмену Костянтину Жеваго.

Про нафтовий транзит. АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Про Нафтогаз и Минэкономики. У жовтні 2019 року Мінекономіки запропонувало Кабміну "терміново надати Мінекономіки" документи для нарахування НАК "Нафтогаз України" пені за несвоєчасно сплачені дивіденди до держбюджету.

Про державні кредити. Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся", яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.



Ви хочете дізнатися більше?

Заступник міністра економіки Павло Кухта: з 3700 компаній у держвласності має залишитися 200

ЕП зустрілася з першим заступником міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Павлом Кухтою і з'ясувала, що Зе!Команда робитиме з тисячами державних компаній і чи готова розблокувати велику приватизацію. Зокрема, мова піде про ОПЗ, "Укрзалізницю", "Центренерго" та "Укрспирт".



"Подарунки" депутатам в мільярдах: як припинити розподіл коштів на неефективну субвенцію

Народні депутати продовжують сповідувати принцип політичного розподілу бюджетних коштів. Наскільки суттєва ця проблема і як її можна вирішити, пояснює VoxUkraine.