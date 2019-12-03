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Зеленський анонсував 5% кредити на 1,5 мільйона для бізнесу

Вівторок, 3 грудня 2019, 16:29

Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.

Про це президент повідомив через Facebook-сторінку.

"Під час своєї інавгурації я казав, що у всьому світі 65 мільйонів українців і ми дуже хочемо щоб ви повернулися додому. 

Ми також хочемо, щоб ті хто опустив руки і планує поїхати з України - залишились. Тому ми запускаємо нову державну програму "Повертайся та залишайся", - заявив президент. 

Зеленський розповів, що перший етап програми це доступні кредити для власної справи на суму в 1,5 мільйона гривень на 5 років з наступними умовами:

  • 5% для нового та діючого бізнесу, який створить мінімум 2 нових робочі місця
  • 7% для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень, який не створить нові робочі місця. За кожного найнятого працівника ставка буде знижуватися на 0,5 %
  • 9% для вже працюючого бізнесу, який має виручку 25-50 млн грн.

Деталі програми Зеленський обіцяв розповісти згодом.

Економічна правда

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