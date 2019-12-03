Зеленський анонсував 5% кредити на 1,5 мільйона для бізнесу

Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.



Про це президент повідомив через Facebook-сторінку.



"Під час своєї інавгурації я казав, що у всьому світі 65 мільйонів українців і ми дуже хочемо щоб ви повернулися додому.

Ми також хочемо, щоб ті хто опустив руки і планує поїхати з України - залишились. Тому ми запускаємо нову державну програму "Повертайся та залишайся", - заявив президент.



Зеленський розповів, що перший етап програми це доступні кредити для власної справи на суму в 1,5 мільйона гривень на 5 років з наступними умовами:





5% для нового та діючого бізнесу, який створить мінімум 2 нових робочі місця

7% для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень , який не створить нові робочі місця. За кожного найнятого працівника ставка буде знижуватися на 0,5 %

9% для вже працюючого бізнесу, який має виручку 25-50 млн грн.



Деталі програми Зеленський обіцяв розповісти згодом.

Економічна правда