Мінекономіки не давали документи для нарахування пені "Нафтогазу"

У жовтні 2019 року Мінекономіки запропонувало Кабміну "терміново надати Мінекономіки" документи для нарахування НАК "Нафтогаз України" пені за несвоєчасно сплачені дивіденди до держбюджету.

Про це йдеться в листі Міністерства за підписом першого заступника міністра Павла Кухти, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Звернення Мінекономіки викликано тим, що НАК "Нафтогаз України" не виконав резолюцію Секретаріату Кабміну, який доручив НАК "Нафтогаз України" терміново надати інформацію для нарахування пені.

Зокрема Міністерству необхідні протокол загальних зборів, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів, звіт про фінансові результати державної нафтогазової компанії за 2018 рік, а також копії платіжних доручень щодо перерахування компанією дивідендів до державного бюджету.

Раніше StateWatch опублікувала звіт Рахункової палати щодо результатів державного корпоративного управління, в якому аудитори дійшли висновку, що Кабмін не має повноважень для контролю над "Нафтогазом".

Нагадаємо:

Керівництво НАК "Нафтогаз України" зараз змінювати не будуть, публічно заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у відповідь на заяву міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, який повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив "політичне рішення" змінити керівництво державних енергетичних компаній, зокрема "Нафтогазу" та "Укренерго".

Міністр Оржель додав, що чинні керівники компаній зможуть брати участь у конкурсі.

Пізніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав, що "не бачить нічого поганого" у зміні керівництва компанії через конкурс, але до кінця року його навряд чи можна провести.

Голова правління національної енергетичної компанії "Нафтогаз" Андрій Коболєв зазначив, що не бачить сенсу реагувати на заяву урядовця.

Економічна правда