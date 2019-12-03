Онищенка затримали в Німеччині – "Схеми"

Німецькі правоохоронці у п’ятницю, 29 листопада, затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: Проект Радіо Свободи "Схеми" з посиланням на джерела

Деталі: Німецький суд має вирішити, чи екстрадувати Онищенка в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці.

Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання.

Адвокат Онищенка Олег Іщенко відповів, що не готовий коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.

Що було раніше:

29 листопада розшукуваний екснардеп-утікач, бізнесмен Олександр Онищенко заявив, що збирається повернутися до Києва 13 грудня, щоб спростувати звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей. В листопаді голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що в грудні Онищенко екстрадують з Іспанії, де він програв усі суди.

У свою чергу, Онищенко заявив, що Ситник бреше про екстрадицію і заморожування його рахунків. При цьому він пообіцяв повернутися в Україну добровільно, "якщо захоче". Онищенко мав намір повернутися в Україну і взяти участь у дострокових парламентських виборах 2019 року. ЦВК йому відмовила, оскільки протягом 5 років він не проживав в Україні.

Онищенко подав апеляцію і переміг. Рішення на його користь було ухвалено на підставі документів, за якими з 2016 року він був закордоном, "бо представляв Україну на змаганнях із кінного спорту у статусі вершника". Зрештою ЦВК повторно відмовила Онищенку.

Передісторія:

НАБУ на 16 лютого 2019 року викликало нардепа-втікача Олександра Онищенка для вручення обвинувального акта за підозрою у створенні незаконної газової схеми.

Онищенко, перебуваючи за межами України, на це відповів, що НАБУ може вручати йому повістку про виклик для вручення обвинувального акту лише після дозволу Верховної Ради.

За даними НАБУ, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

19 грудня 2017 року суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Українська правда