Жеваго оголосили у міжнародний розшук

Слідчий суддя задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату, бізнесмену Костянтину Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

"У зв'язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця ухвала суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі компетентним органам України.