Жеваго оголосили у міжнародний розшук

Слідчий суддя задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату, бізнесмену Костянтину Жеваго.
Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.
"У зв'язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця ухвала суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі компетентним органам України.
Нагадаємо:
Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець. У 2019 балотувався в парламент у Горішніх Плавнях (150-й округ), але програв "слузі народу" Олексію Мовчану.
27 вересня Держбюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго, оскільки він не прийшов на допит.
9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.
Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".
За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.
11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.
У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.
Економічна правда