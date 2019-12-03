Всі розділи
Укр / Рус

Жеваго оголосили у міжнародний розшук

Вівторок, 3 грудня 2019, 11:19

Слідчий суддя задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату, бізнесмену Костянтину Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

"У зв'язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця ухвала суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі компетентним органам України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Жеваго прокуратура

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Жеваго тимчасово залишає посаду гендиректора Ferrexpo 28 жовтня 2019, 10:13
У Жеваго заявили про "елементи політичного переслідування" 15 жовтня 2019, 10:58
У Жеваго заявили, що жодних "юридичних повідомлень" він не отримував 14 жовтня 2019, 10:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!