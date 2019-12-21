Вітренко про прямі поставки російського газу: Ніяких домовленостей немає

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у підписаному сторонами протоколі ніяких домовленостей щодо поставок газу немає.

Про це він сказав на брифінгу.

"У протоколі зазначена можливість, що сторони - Україна, РФ і ЄС - розглянуть питання поставок газу, але це не є частиною пакету. Ніяких домовленостей щодо поставок газу - прямих або не прямих - у цьому протоколі немає", - наголосив Юрій Вітренко.

"Про прямі поставки - ми виключили цю позицію. Ви побачите в протоколі те, що якщо вони потенційно і будуть здійснюватися, то лише на базі ціни європейського хабу, але в рамках пакетних домовленостей, які ми досягли, прямих поставок нема. Там написаний лише принцип, на якому вони можуть бути здійснені. Для нас надзвичайно важливо, що там немає політичної ціни, там дійсно є європейський хаб. Це потенційно може вивчатися, але не є елементом пакету", - додав міністр енергетики Олексій Оржель.

Нагадуємо:

Нова газова угода буде укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років, Росія також має виплатити Україні всі 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів.

21 грудня, гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомив , що після тристоронніх перемовин України, ЄС та РФ у Мінську, почалися двосторонні перемовини між "Оператором ГТС України" та "Газпромом" у Відні.

У офісі президента заявили, що на переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Економічна правда