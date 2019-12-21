Міністр: Газова угода з Росією – транзит на 5 років з пролонгацією ще на 10

Нова газова угода буде укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років, Росія також має виплатити Україні всі 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу для преси.

За словами Оржеля, борг за Стокгольмським арбітражем буде виплачено грошима, ще до нового року.

"У результаті складних дводенних переговорів досягнене пакетне розуміння, як будуть далі рухатися наші взаємовідносини. Ці величини, які зафіксовано в рішенні Стокгольмського арбітражу, буде виплачено грошима і буде виплачено, якщо ми реалізуємо всі пакетні позиції, ще до нового року.

Тобто Україна, безпосередньо компанія НАК "Нафтогаз" отримає за рішенням Стокгольму 3 мільярди (якщо точніше, трохи більше 2,9 млрд) відповідно до тих домовленостей, які зараз є", - сказав він.

Також міністр розповів про терміни, на які укладається контракт.

"Транзит на 5 років з можливістю пролонгації, на тих умовах які передбачені зараз ще на наступні 10 років"

Оржель заявив, що така логіка по термінах закладається через регуляторний період ГТС України.



Також він озвучив мінімальні гарантовані обсяги постачання газу:



"1 рік - 65 млрд куб м

і 40 млрд куб м на наступні 4 роки", - наголосив Оржель.

Нагадуємо:

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

За словами віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть терміном на 5 років.

Економічна правда