Німеччина обговорює зі США, коли та як будуть застосовані санкції за "Північний потік-2"

Офіційний Берлін не вважає, що вдасться уникнути санкцій США у зв’язку з "Північним потоком-2", та зараз веде переговори з Вашингтоном щодо того, коли і як вони будуть застосовані.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на пресконференції у Берліні після зустрічі з українським колегою заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

"Ми ведемо переговори з нашими американськими колегами щодо Nord Stream на усіх рівнях. Я не робив собі ілюзій стосовно того, що буде можливо законодавчо запобігти запровадженню цих санкцій. Зараз буде йтися про те, яким чином вони будуть застосовані, також мова йде про таймінг", - сказав Гайко Маас.

Він додав, що Берлін рішуче відкидає санкції, які мають екстратериторіальну дію.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, своєю чергою, заявив, що Україна проти того, аби Німеччина піддавалась санкціям. Проте, за його словами, "Північний потік-2" є політичним проєктом, а українська ГТС здатна транспортувати у рази більше газу, ніж російський трубопровід.

"Остання країна, яку би ми хотіли, щоб санкціонували, це Німеччина. Це наші друзі, партнери. Ми точно знаємо одну країну, яку треба піддати санкціям, і це не Німеччина", - сказав Пристайко.

"Єдине, що ми постійно говоримо, і сьогодні говорили, що наша ГТС, яка є найбільшою у цій частині світу, здатна забезпечити фактично у три рази більше, ніж зараз прокачується або в теорії може прокачуватись через Nord Stream 2", - сказав глава українського МЗС.

Нагадаємо, Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Минулого тижня проєкт закону схвалила нижня палата Конгресу США.

У Кремлі заявили, що санкції США є порушенням міжнародного права, але вони не зупинять побудову "Північного потоку-2".

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Європейська правда