РФ може підписати газову угоду, аби уникнути санкцій щодо "Північного потоку-2" – Коболєв

Готовність Російської Федерації підписати з Україною довгостроковий транзитний контракт за європейськими правилами багато в чому пов'язана із майбутніми санкціями США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі радіо "НВ" у п'ятницю.

"Є дуже серйозні побоювання у наших контрагентів стосовно введення американських санкцій. Я точно знаю, що лобісти з боку "Газпрому" в Сенаті США доклали чимало зусиль і кажуть: все добре, не переживайте, договір буде, санкції вводити не потрібно", - сказав він

Коболєв висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп підпише проголосований у Сенаті законопроект і санкції наберуть чинності, що "дуже сильно допоможе Україні і на переговорах, і у майбутньому".

Нагадуємо:

Офіційний Берлін не вважає, що вдасться уникнути санкцій США у зв’язку з "Північним потоком-2", та зараз веде переговори з Вашингтоном щодо того, коли і як вони будуть застосовані.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

Також 19 грудня, до початку газових перемовин, президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

Економічна правда