У Мінекоенерго розповіли, коли можуть виникнути проблеми з газопостачанням без транзиту газу
У найхолодніші дні лютого та березня в Україні можуть виникнути технічні проблеми з газопостачанням в окремих містах, якщо Україна та РФ не укладуть нової угоди про транзит газу.
Про це на прес-конференції заявив мністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.
"Єдиним технічним ризиком, що може бути - це якщо лютий та березень будуть холодними місяцями, коли у нас вже зменшиться тиск у системі від підземних сховищ. У найбільш холодні дні у піковому навантаженні можуть бути певні проблеми, щоб прокачати повністю систему", - сказав він.
Водночас міністр висловив упевненість, що Україна та Росія домовляться про продовження транзиту газу. Переговори про транзит наразі перебувають на стадії технічних консультацій, а найближчим часом країни можуть розпочати обговорення характеристик майбутньої угоди.
Нагадаємо:
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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Економічна правда
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