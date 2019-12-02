У Мінекоенерго розповіли, коли можуть виникнути проблеми з газопостачанням без транзиту газу

У найхолодніші дні лютого та березня в Україні можуть виникнути технічні проблеми з газопостачанням в окремих містах, якщо Україна та РФ не укладуть нової угоди про транзит газу.

Про це на прес-конференції заявив мністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

"Єдиним технічним ризиком, що може бути - це якщо лютий та березень будуть холодними місяцями, коли у нас вже зменшиться тиск у системі від підземних сховищ. У найбільш холодні дні у піковому навантаженні можуть бути певні проблеми, щоб прокачати повністю систему", - сказав він.

Водночас міністр висловив упевненість, що Україна та Росія домовляться про продовження транзиту газу. Переговори про транзит наразі перебувають на стадії технічних консультацій, а найближчим часом країни можуть розпочати обговорення характеристик майбутньої угоди.

Нагадаємо:

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.