Новини 18 грудня: ринок землі, "Нафтогаз", акцизи

Про ринок землі. Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" не буде винесено на розгляд Верховної Ради до кінця поточного року.

Про "Нафтогаз". У 2020 році НАК "Нафтогаз України" через анбандлінг втратить 13 мільярдів гривень чистого прибутку, але залишиться прибутковим.

Про акцизи. Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №2317 щодо покращення адміністрування акцизного податку.

Про електронні учнівські квитки. Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.

Про транзит газу. Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що вірогідність підписання газової транзитної угоди між Україною та Росією до 1 січня дуже маленька.

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Час Х для Приватбанку і Коломойського: що може статися з банком

Через три роки після націоналізації у ексвласників "Привату" з'явились шанси на повернення банку. Проти такого сценарію НБУ та Кабмін, які пообіцяли МВФ не допустити цього. Хто ближче до перемоги?