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Рада ухвалила закон щодо акцизів на пальне та спирт

Середа, 18 грудня 2019, 15:26

Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №2317 щодо покращення адміністрування акцизного податку.

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосували 316 нардепів.

"Законом удосконалено роботу системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) та спрощено умови ліцензування для суб’єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

Законом, зокрема:

- переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах;

- визначено випадки, у яких складаються зведені акцизні накладні, та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів.

- також надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати складати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену), скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу.

Для промислових споживачів подовжено термін подання довідки форми 2 до 15 календарних днів; уточнено кількість та види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального.

Крім того, законом передбачено можливість оформлення векселя для авіаційних бензинів з терміном погашення до 270 днів.

Нагадуємо:

Верховна Рада вдруге відхилила правку екс-журналістки 1+1 та депутатки "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк про уніфікацію ставки акцизного податку на скраплений газ і бензин на рівні  139,5 евро за 1 тис. л. 

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Рада акциз бензин спирт

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