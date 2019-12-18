Через анбандлінг "Нафтогаз" втратить 13 мільярдів чистого прибутку, але залишиться прибутковим — Коболєв

У 2020 році НАК "Нафтогаз України" через анбандлінг втратить 13 мільярдів гривень чистого прибутку, але залишиться прибутковим.

Про це йдеться у проєкті фінплану групи на 2020 рік, заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", проєкт фінплану компанії на 2020 рік наглядова рада "Нафтогазу" затвердила 17 грудня.

"Вихід всього транспортного бізнесу з групи НАК "Нафтогаз України" за існуючих правил роботи ринку для нас як для групи буде означати приблизно "мінус" 13 млрд грн чистого прибутку наступного року. Негативний ефект для ліквідності трохи більший", - сказав керівник "Нафтогазу" .

За його словами, фінплан передбачає певні продажі активів, тому безпосередній негативний фінансовий ефект від анбандлінгу більший, однак, незважаючи на це, група залишиться прибутковою.

"Група "Нафтогаз" має в наступному році продемонструвати прибуткову діяльність, відповідно до фінплану", - підкреслив Коболєв.

Він додав, що в процесі анбандлінгу все пов'язані з транзитним бізнесом борги як перед групою, так і претензії до неї з боку груп Дмитра Фірташа, "Привату", "УкрГазЕнерго", залишаються в старій структурі, тоді як новий оператор газотранспортної системи - це "чиста" компанія, як і було задумано.

Нагадаємо:

Секретаріат Енергетичного Співтовариства погодив видачу сертифікації Оператору газотранспортної системи України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким операція з передачі ГТС України від "Нафтогазу" до нового "Оператора ГТС" звільняється від сплати ПДВ - цей закон був останнім кроком, необхідним для завершення процесу анбандлінгу "Нафтогазу".

15 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачанні.

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