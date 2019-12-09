Все проекты "Укрбуда": готовность, что происходит на площадке и в судах

Кримінальне провадження: Ухвала Голосіївського районного суду про тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються здійснення контролю органами державної фіскальної служби за дотриманням орендарями земельних ділянок комунальної власності.

Рішенням Господарського суду м. Києва за позовом заступника Генерального прокурора про визнання договору недійсним, вирішено: позов задовольнити повністю. Визнати недійсним з моменту укладення договір про будівництво житлового комплексу.

Касаційні скарги "Укрбуд Інвестгруп" та "Центрального територіального управління капітального будівництва" залишено без задоволення.

Рішенням Господарського суду м. Києва за позовом заступника генерального прокурора до ДУ "Центральне територіальне управління капітального будівництва", ТОВ "УКРБУД ІНВЕСТГРУП", визнано недійсним договір про будівництво житлового комплексу.

Будівельників немає, охорони немає, відділ продажів не працює, підготовчі роботи не почалися. Порожній майданчик.

Що відбувається на будмайданчику?

Заявлена дата здачі в експлуатацію: Перші 2 секції - 3 квартал 2021 року

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу ректора Національного технічного університету (КПІ) за попередньою змовою з експрезидентом фірми-забудовника Максимом Микитасем. ДБР передбачає, що ректор передав земельний наділ, що належить НТУ КПІ, під житлову забудову з метою одержання неправомірної вигоди. Йде досудове розслідування.

1-2 секція: побудований монолітний каркас, цегляна кладка облаштована на рівні 7-11 поверхів. 3-я секція – залитий фундамент. Станом на середину листопада на будівництві працювало 5-10 осіб.

Що відбувається на будмайданчику?

Заявлена дата здачі в експлуатацію - 4 квартал 2021 року.

Раніше на ділянці, де зводиться ЖК SOLAR CITY, зводила будинок компанія "Інвест Таун". Вона подала в суд на ЖК і на Київраду з позовом визнати недійсним укладений між ними договір оренди земельної ділянки, мотивуючи тим, що вона не може завершити свій проект через нове будівництво. Суд і апеляційна інстанція відмовили у задоволенні позову.

Побудована коробка першого будинку, в другому будинку готові 12 поверхів, в третьому – 5 поверхів. Кількість робочих – 10-15 осіб, активність низька.

Що відбувається на будмайданчику?

Заявлена дата здачі в експлуатацію - 2 квартал 2020 року, 1 квартал 2021 року

Міноборони подало позов до суду про визнання договору будівництва ЖК недійсним. Також тривають судові суперечки по наділу, де зводиться ЖК, накладено арешт.

Коробка одного будинку побудована, друга – наполовину. Роботи не ведуться.

Що відбувається на будмайданчику?

Заявлена дата здачі в експлуатацію - 3 квартал 2020 року, 2 квартал 2021 року.

Перший будинок: коробка побудована, 1/3 фасаду оштукатурено. Другий будинок: коробка поюудована, встановлюються вікна. Третій будинок: побудовано 3-9 поверхів з 12-25 запроектованих. Роботи велися активно, але на початку грудня зупинилися.

Що відбувається на будмайданчику?

Заявлена дата здачі в експлуатацію - 4 квартал 2019 року, 2 квартал 2020 року, 3 квартал 2020 року

Було кілька судових позовів з приводу законності виділення земельної ділянки та його забудови. В задоволенні позовних вимог відмовлено

Перша секція: чотири поверхи побудовано, друга секція – зведений перший поверх, третя секція – підготовка до заливання фундаменту. В середині листопада роботи велися активно, працював будівельний кран.

Що відбувається на будмайданчику?

Заявлена дата здачі в експлуатацію - 3 квартал 2020 року

на вулиці П. Кайсарова, 7/9

5 будинків, 19-22 поверхи

Заявлена дата здачі в експлуатацію – 2 квартал 2020 року, 4 квартал 2020 року



Що відбувається на будмайданчику?

Перший будинок: в перших секціях утеплюють і штукатурять фасад, в останніх секціях побудовано від 14 поверхів. Другий будинок: вигнали 9 поверхів в першій секції і 4 поверхи в четвертій секції. Активних робіт немає, на майданчику кілька робітників.

Судові справи та кримінальні провадження

Державна авіаційна служба звернулася до Окружного адміністративного суду: зобов'язати "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" виконати рішення Державіаслужби, знести самовільне будівництво і привести ділянки до попереднього стану, визнати незаконними та скасувати дозвіл на виконання будівельних робіт та ДУО.

Окружний Адміністративний суд Києва постановив: у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Апеляційну скаргу Державіаслужби - задоволено частково. Відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Державної авіаційної служби на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду.

Низка Ухвал Голосіївського районного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), ч.1,2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТП 13058 при нарахуванні орендної плати за землю занизили нормативно грошову оцінку земельної ділянки, в результаті чого ухилились від сплати орендної плати за землю на загальну суму 6,3 млн грн.

Цільове призначення ділянки - автомобільний транспорт, що відноситься до категорії земель - Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.