Радник прем’єра розповів про зміни до земельної реформи до другого читання

У законопроєкті другого читання про земельну реформу буде зменшено концентрацію земель в одних руках, введено податок на перепродаж землі та буде заборонено купляти землю іноземцям до рішення референдума.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак на своїй сторінці у Facebook.

"Земельна реформа. Фінальна версія. Статус на понеділок ранок.

1. Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження попадають всі найбільші агрохолдінги. Вони також не зможуть купити землю, бо, не зважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Ця заборона буде діяти до референдуму.

2. Концентрацію землі з 200 тис. га в одних руках суттєво зменшать. Варіанти від 5 до 50 тис. га. Остання цифра поки що має найбільше шансів на підтримку. Але остаточного рішення ще не прийнято.

3. Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції.

4. Підтримку аграріїв направлять в основному на здешевлення кредитної ставки до 5%. Враховуючи прогнозовані зниження облікової ставки до 10%, це означатиме, що 4 млрд. грн на 4 квартал 2020 року вистачить з голову. Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний об’єм цієї підтримки.

5. Враховуючи нічний напад на депутата з СН на Сумщині, реформа має голосуватися цього тижня. В іншому разі до січня такі випадки стануть нормою. І депутатів просто фізично залякають. Це унеможливлює прийняття не тільки земельної, а і будь-якої реформи, яка міняє існуючий стан речей.", - написав Мушак.

Нагадаємо:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектар, що в чотири рази нижче ніж в законопроекті №2178-10 прийнятому в першому читанні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Знати більше: "Спартанці", "медвечуківці", "соросята", "єжовщина" і не тільки: депутатські "перли" про земельну реформу

Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда





