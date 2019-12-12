Новини 12 грудня: облікова ставка, Енергоатом, Дельта Банк

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.

Про Енергоатом. Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури 11 грудня провели ряд обшуків у держпідприємстві "Енергоатом" для перевірки факту закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами.

Про порти. Перевалка вантажів у морських портах України вперше за останні 10 років сягнула позначки у 150 мільйонів тонн - такий обсяг був до світової фінансової кризи у 2008 році.

Про Дельта Банк. Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб наклав арешт на активи, що належать власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну.

Про Приватбанк. У законопроєкт, який має на меті неповернення Приватбанку Коломойському, не потрапила узгоджена з МВФ норма, яка дозволяє притягнути до відповідальності власників інших системних банків, виведених з ринку.

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