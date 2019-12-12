Суд арештував активи власника "Дельта Банку" Лагуна на 690 мільйонів

Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб наклав арешт на активи, що належать власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну.

Таке рішення суд ухвалив 10 грудня, передає пресслужба Фонду гарантування вкладів.

"Суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду на ухвалу Господарського суду Києва від 02.10.19 про стягнення з Лагуна шкоди, завданої банку та його кредиторам у розмірі 691,297 млн грн та заборонив йому вчиняти будь-які дії щодо відчуження майна в межах суми стягнення", - йдеться у повідомленні.

У Фонді гарантування зазначили, що це забезпечить реальне виконання судового рішення у разі задоволення судом позовних вимог, і є першим прикладом застосування судом розумного підходу встановлення балансу інтересів кредитора у цій категорії справ.

За іншим позовом Фонду, у якому Лагун є відповідачем спільно з 7 іншими пов’язаними особами "Дельта Банку", Північний апеляційний господарський суд 27.11.2019 підтвердив ухвалу суду першої інстанції про залишення цього колективного позову без розгляду через нібито порушення правил об’єднання позовних вимог.

У Фонді заявили, що готують касаційну скаргу, оскільки під час прийняття рішень про залишення позову без розгляду були допущені процесуальні помилки.

Економічна правда