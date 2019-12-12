Українські порти рекордно наростили обсяги перевалки вантажів

Перевалка вантажів у морських портах України вперше за останні 10 років сягнула позначки у 150 мільйонів тонн - такий обсяг був до світової фінансової кризи у 2008 році.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Три чверті (75%) з цього обсягу складає експорт продукції українських підприємств. Імпорт – 16%. Транзит 7%. Левова частка перевалки – це продукція агропромислового комплексу – 41%, а також добувної промисловості – 23% (руда)", - зазначив Криклій.

"Рекордний обсяг перевалки – це не лише досягнення виробників, перевізників, стивідорів та портовиків – це новий виклик для всієї галузі. Транспортна інфраструктура повинна бути готовою справлятися з новими навантаженнями і ми вже зараз бачимо вузькі місця в логістиці і працюємо над їх усуненням", - додав він.

Економічна правда