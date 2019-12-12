Всі розділи
Укр / Рус

Українські порти рекордно наростили обсяги перевалки вантажів

Четвер, 12 грудня 2019, 12:03

Перевалка вантажів у морських портах України вперше за останні 10 років сягнула позначки у 150 мільйонів тонн - такий обсяг був до світової фінансової кризи у 2008 році.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Три чверті (75%) з цього обсягу складає експорт продукції українських підприємств. Імпорт – 16%. Транзит 7%. Левова частка перевалки – це продукція агропромислового комплексу – 41%, а також добувної промисловості – 23% (руда)", - зазначив Криклій.

"Рекордний обсяг перевалки – це не лише досягнення виробників, перевізників, стивідорів та портовиків – це новий виклик для всієї галузі. Транспортна інфраструктура повинна бути готовою справлятися з новими навантаженнями і ми вже зараз бачимо вузькі місця в логістиці і працюємо над їх усуненням", - додав він.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

порти Мінінфраструктури
powered by lun.ua
Матеріали за темою
АМКУ оштрафував Асоціацію морських портів на 5,5 мільйонів гривень 9 грудня 2019, 15:46
У концесійному конкурсі по порту "Херсон" візьмуть участь 4 компанії 9 грудня 2019, 15:22
Україна вимагатиме від РФ 1,2 мільярда компенсації за порти в Криму 20 листопада 2019, 12:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!