В "Енергоатомі" провели обшуки

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури 11 грудня провели ряд обшуків у держпідприємстві "Енергоатом" для перевірки факту закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури у Facebook.

Зазначається, що обшуки також провели за місцем роботи та проживання посадовців "Енергоатому", які можуть бути причетними до закупівлі обладнання і монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами.

"За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн., попередньо придбавши їх у виробників за ціною, що в чотири рази менша.

З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговори купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств "транзитерів", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

27 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голови державної компанії Енергоатом Юрія Недашковського.

У Мінекоенерго заявили, що керівника Енергоатому Юрія Недашковського звільнили з посади через неефективний менеджмент, підозру у розкраданні державних коштів та постійне невиконання фінансових планів.

У держпідприємстві "НАЕК "Енергоатом" заявили, що опубліковані на сайті Мінекоенерго причини звільнення президента компанія Юрія Недашковського "є маніпулятивними і неправдивими".

Юрій Недашковський, якого Кабмін звільнив з посади президента "Енергоатома", просить суд скасувати відповідне розпорядження уряду.

Економічна правда