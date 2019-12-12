В "Енергоатомі" провели обшуки
Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури 11 грудня провели ряд обшуків у держпідприємстві "Енергоатом" для перевірки факту закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами.
Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури у Facebook.
Зазначається, що обшуки також провели за місцем роботи та проживання посадовців "Енергоатому", які можуть бути причетними до закупівлі обладнання і монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами.
"За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн., попередньо придбавши їх у виробників за ціною, що в чотири рази менша.
З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговори купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств "транзитерів", - йдеться у повідомленні.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо:
27 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голови державної компанії Енергоатом Юрія Недашковського.
У Мінекоенерго заявили, що керівника Енергоатому Юрія Недашковського звільнили з посади через неефективний менеджмент, підозру у розкраданні державних коштів та постійне невиконання фінансових планів.
У держпідприємстві "НАЕК "Енергоатом" заявили, що опубліковані на сайті Мінекоенерго причини звільнення президента компанія Юрія Недашковського "є маніпулятивними і неправдивими".
Юрій Недашковський, якого Кабмін звільнив з посади президента "Енергоатома", просить суд скасувати відповідне розпорядження уряду.
Економічна правда
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