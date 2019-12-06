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Разумков про земельну реформу: 240 голосів в першому читанні — це непогано

П'ятниця, 6 грудня 2019, 09:46

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні та анонсував можливе прийняття закону до кінця року.

Про це він повідомив в інтерв’ю НВ.

Було 229 голосів (за підтримку реформи від фракції Слуги Народу - ЕП). Не забувайте, що є ще я і перший віце-спікер Руслан Стефанчук [Разумков і Стефанчук обиралися від СН, але зараз мають статус позафракційних, оскільки входять до керівництва Ради - ред]. А взагалі було 240 голосів. По-моєму, це непоганий результат за закон у першому читанні. Зважаючи на напруження пристрастей, що вирували навколо його ухвалення.

У відповідь на питання коли чекати прийняття закону у другому читанні Разумков відповів:

"Думаю, до кінця року".

Нагадуємо:

Голова фракції Слуга Народа Давід Арахамія заявив, що Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала  в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський,  буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Знати більше: "Спартанці", "медвечуківці", "соросята", "єжовщина" і не тільки: депутатські "перли" про земельну реформу

Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

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земельна реформа

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