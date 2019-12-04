За ринок землі будуть голосувати 17-20 грудня — Арахамія

Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ.

"Ринок землі буде наступного пленарного тижня", - сказав Арахамія.

Нагадаємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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