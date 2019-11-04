Новини 4 листопада: бюджет, тютюнові правки, калькулятор розмитнення

Про бюджет. Кабінет міністрів ухвалив проект держбюджету на 2020 рік до другого читання.

Про тютюнові правки. Президент Володимир Зеленський може накласти вето на скандальну тютюнову правку №8 і повернути законопроєкт до Верховної Ради.

Про калькулятор розмитнення авто. Державна митна служба виклала в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто.

Про ратифікацію податкової угоди з США. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який дозволить уряду США перешкоджати ухиленням від сплати податків американських громадян, які працюють на території України.

Про рекорд з експорту зернових. У січні-вересні 2019 року Україна експортувала рекордні 39,8 млн тонн зернових - це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.



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