Тютюнові правки може ветувати тільки президент — джерело

Президент Володимир Зеленський може накласти вето на скандальну тютюнову правку №8 і повернути законопроєкт до Верховної Ради.

Про це ЕП повідомив високопоставлений співрозмовник у Кабміні.

"Тютюнові правки ветує президент і поверне в Раду. Зараз тільки такий варіант можливий. Третього читання не буде", - наголосив співрозмовник.



Раніше, як повідомляла ЕП, можливі були два варіанти.

Відповідно до Закону України про регламент ВР, в разі прийняття пропозицій президента, закон вважається прийнятим якщо за нього проголосує більшість нардепів (226 або більше депутатів - ЕП).

Для того щоб подолати президентське вето, і прийняти закон з правкою, якою регулюються торгові націнки на сигарети для дистрибуції, законопроєкт має підтримати дві третини депутатів ВР (300 або більше депутатів - ЕП).



Також депутатом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренко, була зареєстрована постанова, якою скасовується рішення про прийняття закону в другому читанні та в цілому.







Нагадаємо:

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.



Економічна правда