Зеленський підписав закон про ратифікацію податкової угоди з США
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який дозволить уряду США перешкоджати ухиленням від сплати податків американських громадян, які працюють на території України.
Як інформує сайт Верховної Ради України, 4 листопада документ було повернуто з підписом президента.
Закон зобов'язує іноземні банки та інші фінансові установи надавати інформацію про клієнтів, фізичних та юридичних осіб, до податкової служби США — IRS. Йдеться про номери рахунків, обороти за рахунками і залишки на них.
Згідно закону, фінансові установи держав-партнерів будуть звільнятися від примусового утримання податку з платежів від інших податкових агентів, від виконання вимоги утримання податку з транзитних платежів на адресу інших фінансових установ всередині держави-партнера або іншої держави-партнера.
Крім того, також вони будуть звільнені від виконання вимоги закривати рахунок, власник якого не виконує вимоги FATCA, і від примусового утримання податку в розмірі 30% з платежів на адресу таких власників рахунків.
Збір інформації для податкового органу США буде здійснюватися централізовано державним органом з дотриманням вимог українського законодавства і передаватися в податковий орган США.
Нагадаємо, що Україна та США 7 лютого 2017 року уклали міжурядову угоду у зв'язку з ухваленням у Штатах закону FATCA.
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Економічна правда
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