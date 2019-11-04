Україна встановила новий рекорд з експорту зернових

У січні-вересні 2019 року Україна експортувала рекордні 39,8 млн тонн зернових - це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що вартісні обсяги поставок зросли на 42,5% - до 6,8 млрд доларів.

"За дев’ять місяців 2019 року за кордон було продано 13,7 млн т пшениці (2,5 млрд дол), кукурудзи - 22,6 млн т (3,7 млрд дол), ячменю - 3,3 млн т (0,6 млрд дол).

Найбільшими покупцями українського зерна у січні-вересні 2019 року були країни Африки, Азії та Європи.

Лідером у рейтингу найбільших імпортерів кілька років поспіль залишається Єгипет (частка - 14,1%).

"Помітні частки в українському експорті зернових припадали на Китай (9,6%), Іспанію (7,5%), Туреччину (7,4%), Нідерланди (6,8%), Індонезію (5,1%), Бангладеш (3,9%), Ізраїль (3,4%), Туніс та Італію (по 3,1%). Сукупно ці 10 країн приносять 64% доходів від всього експорту продукції даної групи", - заявили у науковому центрі.

Нагадаємо:

За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 мільйонів тонн більше, ніж минулого маркетингового року.

Економічна правда