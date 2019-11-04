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Уряд повернув нардепам проєкт держбюджету до другого читання

Понеділок, 4 листопада 2019, 09:20

Кабінет міністрів ухвалив проект держбюджету на 2020 рік до другого читання.

Джерело: пресслужба КМУ за підсумком позачергового засідання уряду 3 листопада 

Деталі: На засіданні Кабміну було опрацьовано висновки Верховної Ради та враховано рішення РНБО  і комісії щодо розподілу коштів на інвестпроекти.

Пряма мова міністра фінансів Оксани Маркарової: "Бюджет ухвалено з доопрацюванням. Ми завершимо і якнайшвидше передамо документ до Верховної Ради. Відзавтра ми будемо обговорювати проект бюджету і після подачі представимо людям головний фінансовий документ країни". 

Нагадаємо, 

Верховна Рада ухвалила законопроект про бюджет на 2020 рік у першому читанні 18 жовтня. 

Основні показники проекту державного бюджету на 2020 рік: Доходи державного бюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1 079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн., видатки - у сумі 1170,0 млрд грн. Видатки на національну безпеку і оборону становлять 245,8 млрд гривень, що на 33,8 млрд більше, ніж у 2019 році.

У Кабміні заявили, що бюджет розрахували на макроекономічному прогнозі, який склали весною 2019 року. Після затвердження нового макроекономічного прогнозу показники у бюджеті переглянуть.

Глава уряду Олексій Гончарук заявив, що держбюджет-2020 стане останнім, що ухвалюється лише на рік.

Українська правда

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