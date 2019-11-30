Росія пропонує "пакетне рішення" щодо транзитного контракту – міністр

Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу територією України у складі "пакетного рішення".

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Укрінформ

"У нас є дуже багато елементів, які треба погоджувати. Не секрет, що російська сторона пропонує пакетне рішення. Вона пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі постачання. А з нашого боку дуже аргументована позиція рішень арбітражів", - сказав він.

Міністр також висловив переконання, що зустріч із цього питання у форматі "Україна - Росія" дозволила "зробити кроки вперед".

"Європейська сторона була поінформована, що буде така зустріч. Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося - в рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти",- сказав Оржель.

Нагадаємо:

Російське міністерство енергетики повідомило двосторонні переговори з українською стороною щодо газових питань.

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.



"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому.

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

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