Міністри енергетики України та РФ обговорили транзит газу

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель у Відні провів зустріч з міністром енергетики РФ Олександром Новаком, де обговорили підготовку до підписання договору про транзит газу.

Джерело: пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля

Деталі: Повідомляється, що сторони "домовились активізувати роботу" щодо нового договору та "обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил".

Як зазначає пресслужба, перемовини будуть продовжуватимуться у двосторонньому та тристоронньому форматі з Європейською стороною.

Нагадаємо:

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

Українська правда