Вітренко розповів, коли "Газпром" припинить транзит газу через Україну, якщо не укладуть нову угоду
Російський "Газпром" повідомив "Нафтогазу", що 1 січня о 10 годині за московським часом підстав для постачання газу у напрямку України не буде, якщо сторони не укладуть нову транзитну угоду.
Про це в інтерв'ю DW заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"Я нагадаю, що у листі, який Газпром надіслав Нафтогазу, чорним по білому написано, що 1 січня о 10 годині за московським часом у Газпрому не буде підстав для того, аби газ постачався у напрямку України", - розповів Вітренко.
Він додав, що цією фразою у Газпромі фактично визнали, що перекриють "трубу", припинивши транзит газу через ГТС України.
При цьому, в України без транзитного договору також не буде підстав постачати російський газ, який буде в українській ГТС, до Європи. Тому такий газ закачають до підземних сховищ до того часу, коли з’явиться його законний власник.
Нагадаємо:
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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