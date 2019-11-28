Вітренко розповів, коли "Газпром" припинить транзит газу через Україну, якщо не укладуть нову угоду

Російський "Газпром" повідомив "Нафтогазу", що 1 січня о 10 годині за московським часом підстав для постачання газу у напрямку України не буде, якщо сторони не укладуть нову транзитну угоду.

Про це в інтерв'ю DW заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Я нагадаю, що у листі, який Газпром надіслав Нафтогазу, чорним по білому написано, що 1 січня о 10 годині за московським часом у Газпрому не буде підстав для того, аби газ постачався у напрямку України", - розповів Вітренко.

Він додав, що цією фразою у Газпромі фактично визнали, що перекриють "трубу", припинивши транзит газу через ГТС України.

При цьому, в України без транзитного договору також не буде підстав постачати російський газ, який буде в українській ГТС, до Європи. Тому такий газ закачають до підземних сховищ до того часу, коли з’явиться його законний власник.

Нагадаємо:

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.