Новини 27 листопада: перемога Нафтогазу, Нацбанк та ціна на газ

Про Нафтогаз. "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.



Про Національний банк. Правління Національного банку у відкритому зверненні поскаржилось на тиск з боку колишнього акціонера Приватбанку Ігоря Коломойського.

Про страхову ціну на газ. Кабінет міністрів на засіданні затвердив страхову ціну на газ для населення на цей опалювальний сезон.



Про "зелену" енергетику. Україна зайняла 8 місце і піднялася відразу на 55 позицій в рейтингу привабливості країн, що розвиваються з точки зору інвестицій у відновлювану енергетику в 2019 році.

Про водійські права. Незабаром замінити посвідчення водія чи відновити його у випадку втрати можна буде через електронний кабінет водія.

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Бюджет 2019 не виконується: що відбувається і чим це загрожує

Невиконання держбюджету завершилося внесенням до нього змін. Чи став після цього фінплан більш реалістичним і від чого залежатиме його виконання?

"Контракт на майбутнє": як з 1 січня можуть змінитись ціни на газ

Уряд планує з 1 січня затвердити так звану "страхову ціну" на газ для населення. ЕП дізналась деякі подробиці нового механізму. Що він передбачає, і як може змінитись вартість блакитного палива для населення?

Економічна правда