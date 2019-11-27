Відновити водійські права можна буде онлайн — МВС
Незабаром замінити посвідчення водія чи відновити його у випадку втрати можна буде через електронний кабінет водія.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС
Відповідні зміни до були внесені постановою Кабінету міністрів від 15.11.2019 № 946, яка набула чинності 27 листопада..
В електронному кабінеті водія громадянин зможе замовити:
- обмін посвідчення водія в разі заміни особистих даних особи;
- отримання посвідчення водія замість утраченого або викраденого;
- отримання посвідчення нового зразка.
Також це можна буде зробити через Єдиний державний портал адміністративних послуг.
МВС звертає увагу, що перелічені послуги будуть доступні онлайн для власників посвідчень водія, у яких фотокартка не старше двох років.
Алгоритм отримання послуги:
- після авторизації в електронному кабінеті водія особа подає заяву в електронній формі;
- до заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (за потреби), і чинної медичної довідки форми 083/о;
- заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи.
У випадку успішної перевірки поданої заяви та документів за всіма передбаченими державними реєстрами та базами громадянин отримує відповідне сповіщення. Відмовлення в наданні послуги можливе з низки причин, що передбачені постановою.
Отримати посвідчення водія громадянин зможе позачергово в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в його електронній заяві.
Нагадаємо:
Електронний кабінет водія (ЕКВ) – це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про ваші транспортні засоби, а також можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн. Він запрацював у грудні 2018 року. Авторизуватись в ЕКВ можна за допомогою КЕП, BankID або MobileID.
Користувачі ЕКВ можуть дізнатися інформацію про власні посвідчення водія та транспортні засоби, перевірити історію штрафів та сплатити їх.
Також в ЕКВ можна зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг у сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом та індивідуальний номерний знак.
Проєкт реалізується у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Міністерства цифрової трансформації та за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і Фонду Східна Європа.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua