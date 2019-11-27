Відновити водійські права можна буде онлайн — МВС

Незабаром замінити посвідчення водія чи відновити його у випадку втрати можна буде через електронний кабінет водія.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС

Відповідні зміни до були внесені постановою Кабінету міністрів від 15.11.2019 № 946, яка набула чинності 27 листопада..

В електронному кабінеті водія громадянин зможе замовити:

обмін посвідчення водія в разі заміни особистих даних особи ;

отримання посвідчення водія замість утраченого або викраденого;

отримання посвідчення нового зразка.

Також це можна буде зробити через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

МВС звертає увагу, що перелічені послуги будуть доступні онлайн для власників посвідчень водія, у яких фотокартка не старше двох років.

Алгоритм отримання послуги:

після авторизації в електронному кабінеті водія особа подає заяву в електронній формі;

до заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (за потреби), і чинної медичної довідки форми 083/о;

заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи.

У випадку успішної перевірки поданої заяви та документів за всіма передбаченими державними реєстрами та базами громадянин отримує відповідне сповіщення. Відмовлення в наданні послуги можливе з низки причин, що передбачені постановою.

Отримати посвідчення водія громадянин зможе позачергово в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в його електронній заяві.



Нагадаємо:

Електронний кабінет водія (ЕКВ) – це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про ваші транспортні засоби, а також можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн. Він запрацював у грудні 2018 року. Авторизуватись в ЕКВ можна за допомогою КЕП, BankID або MobileID.

Користувачі ЕКВ можуть дізнатися інформацію про власні посвідчення водія та транспортні засоби, перевірити історію штрафів та сплатити їх.

Також в ЕКВ можна зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг у сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом та індивідуальний номерний знак.

Проєкт реалізується у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Міністерства цифрової трансформації та за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і Фонду Східна Європа.

Економічна правда