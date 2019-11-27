Україна піднялася на 55 позицій за привабливістю інвестицій в "зелену" енергетику

Україна зайняла 8 місце і піднялася відразу на 55 позицій в рейтингу привабливості країн, що розвиваються з точки зору інвестицій у відновлювану енергетику в 2019 році.

Про це йдеться в щорічному звіті Climatescope 2019, підготовленому дослідницькою агенцією Bloomberg New Energy Finance.

У торішньому звіті Україна займала скромну 63 сходинку, а в звіті 2019 року піднялася відразу на 8 місце.

Верхні рядки рейтингу традиційно поділили найбільші економіки, що розвиваються: Індія, Чилі, Бразилія, Китай, Аргентина. До них приєдналися Йорданія і Кенія.

Аналітичний центр стверджує, що причиною зростання стали реформи енергетичного сектора, привабливі "зелені" тарифи і податкові ставки.

У 2018 року європейські країни, що не входять до Євросоюзу, встановили рекорд по залучених інвестицій в чисту енергію в розмірі 2,2 мільярда доларів. Сума за 2018 рік склала понад чверть від загального обсягу інвестицій в регіон за останнє десятиліття.

Зростання відбулося в основному через стрибок інвестиційних потоків в Україну, який в 2018 році склав 801 мільйон доларів в порівнянні з 46 мільйонами доларів в 2017 році.

При цьому зберігається високий потенціал зростання обсягу інвестицій, оскільки за останнє десятиліття країни Європи, що не входять до Євросоюзу, отримали всього 6% від загального капіталу чистої енергії, вкладеного в ринки, що розвиваються.

В цілому, за даними Bloomberg New Energy Finance, в 2018 році в країнах з економікою, що розвивається було встановлено 107 ГВт відновлювальних джерел енергії. Серед них сонячна енергія посіла перше місце з 66 ГВт, введених в експлуатацію в 2018 році. На другому місці вітер з 29 ГВт.

Сумарна потужність малих гідроелектростанцій, біомаси та геотермальних джерел становить 12ГВт.



Економічна правда